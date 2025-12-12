Convívio de Natal da Calheta reúne 1.200 idosos

No próximo domingo, a partir das 13h00, a Câmara Municipal da Calheta reúne, no Pavilhão do CDR Prazeres, mais de um milhar de seniores no XXV Convívio de Natal para os maiores de 60 anos do município.
O evento, recorde-se, tem por objetivo proporcionar à população sénior um momento de confraternização e partilha, sendo que este ano são esperados cerca de 1.200 idosos, aos quais se juntam os grupos de animação e artistas, os presidentes das juntas de freguesia, párocos, e o próprio staff.
A presidente da Câmara, Doroteia Leça, marcará presença na iniciativa, assim como o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, acompanhado pelo secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel.
“Este ano o convívio tem um significado especial, pois assinalamos 25 edições deste evento tão querido pelos nossos munícipes. Ao longo de um quarto de século, este encontro tem reunido milhares de seniores, celebrando o Natal com afeto, animação, partilha e reencontros”, congratula-se a autarquia, em comunicado.
