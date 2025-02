A revisão do Acordo de Empresa foi o tópico de reuniões entre a secretária Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, e a Administração da empresa Águas e Resíduos da Madeira (ARM), com dirigentes de três estruturas sindicais (Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos e do Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública da RAM e o Sindicato das Industrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente).

De acordo com um comunicado da SRAPA, “as reuniões foram bastante produtivas, permitindo a convergência dos diversos interesses em discussão, nomeadamente no que concerne às retribuições dos trabalhadores e à devida compensação do trabalho suplementar, entre outras”.

No final, acrescenta a fonte, “foi alcançado acordo com duas das estruturas sindicais, designadamente o SINTAP e o STFP, perspetivando-se a respectiva formalização para breve”.

“Estas duas estruturas assumiram a sua postura de responsabilidade perante a necessária revisão da tabela salarial o mais breve possível em benefício dos trabalhadores”, sublinha a Secretaria Regional.

Por outro lado, a convergência com o SITE não foi alcançada. Segundo a tutela “as revindicações deste sindicato colidiam severamente com o equilíbrio económico-financeiro da empresa, incluindo propostas de aumento de subsídio de refeição para o valor de 15€, valor que representa mais do dobro do valor praticado actualmente e aumentos salarias da ordem dos 17%”.

A SRAPA explica que esta terceira revisão do Acordo de Empresa visa “além de actualizar a tabela salarial, garantir a melhoria das condições remuneratórias a todos os 897 trabalhadores da empresa onde o salário mínimo passa a ser 919,58 euros”.

“A nova tabela salarial acordada garantirá um aumento médio de 87,60€ à vasta maioria dos trabalhadores. A reformulação do documento orientador da relação laboral entre os trabalhadores e a empresa, visou igualmente actualizar o mecanismo de progressão para os trabalhadores com maior antiguidade”, sustenta.

A concluir o comunicado, a Secretaria Regional diz que “esta terceira revisão do acordo de empresa vem na senda da melhoria continua das condições dos trabalhadores, possibilitando, além dos aumentos remuneratórios a conciliação da vida familiar com a vida profissional, onde se destaca a passagem para as 35 horas semanais, em vigor deste o passado dia 1 de janeiro”.