Terá lugar, amanhã, no Bairro de Santo Amaro, a apresentação do Escutar – projeto de Residências Artísticas.

“Trata-se do primeiro trabalho da nova temporada artística 2024/2025. A iniciativa, que está já na sua 3.ª edição, é promovida pela Câmara Municipal do Funchal, em colaboração com o Departamento de Cultura e a SociohabitaFunchal, e teve início em outubro do ano passado. Vanessa Rebelo e João Pedro Ramos realizaram uma residência artística em artes plásticas e artes performativas com os moradores, cujo resultado será apresentado amanhã. Para esta temporada, o Município do Funchal duplicou o número de complexos habitacionais envolvidos, passando de três para seis, aumentando o número de artistas, de seis para 15”, realça nota à imprensa.