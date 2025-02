A Madeira será palco, no próximo dia 28 de fevereiro, da apresentação dos resultados do projeto europeu sobre Envelhecimento Saudável e Independente, que ocorrerá no Auditório do Centro de Congressos da Madeira. Este projeto, que envolve várias localidades de diferentes países, tem como objetivo promover a autonomia dos idosos através de ferramentas digitais inovadoras.

O projeto visa combater patologias relacionadas com o envelhecimento e aumentar a independência das pessoas mais velhas, utilizando uma tecnologia como aliada para a melhoria do seu bem-estar.

“O crescimento populacional europeu está a abrandar, enquanto o envelhecimento acelera, por isso é preciso dar resposta a este desafio, criando soluções digitais que contribuam para uma maior independência dos idosos.

A SMART BEAR é uma plataforma inovadora, cujo principal propósito passa por criar a referida independência para os mais velhos, principalmente para os que sofrem de perda auditiva, doenças cardiovasculares, deficiências cognitivas, problemas de saúde mental, perturbações do equilíbrio e fragilidade, tudo, com o objetivo de promover uma vida saudável e o mais independente possível.

Os resultados do projeto vão ser apresentados no dia 28 de fevereiro na Madeira. No global, este trabalho envolveu quase 5 mil pacientes em 5 países diferentes, 501 dos quais são da Região Autónoma da Madeira”, informa nota de imprensa.