Apoio de 265 mil euros chega a 18 instituições da Ribeira Brava

Foram aprovados, esta quinta-feira, em reunião camarária, apoios a associações do concelho da Ribeira Brava, num investimento de 265 mil euros, por parte da Câmara Municipal.
Os contributos financeiros, destinados ao movimento associativo e Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), têm como objetivo dotar as entidades beneficiárias de meios para dar continuidade às suas atividades.
Neste sentido, o montante será distribuído entre 14 associações de caráter cultural, que receberão 190 mil euros, a par de quatro IPSS que atuam no município, a ser contempladas com 75 mil euros.
Jorge Santos, presidente da Câmara Municipal, deixa claro que este apoio surge como “um reconhecimento do trabalho de proximidade desenvolvido por estas entidades, que funcionam frequentemente como o primeiro pilar de resposta às necessidades da comunidade, seja através da prática desportiva, da preservação das tradições culturais ou do apoio direto aos mais vulneráveis”.
Com a atribuição desta verba, o executivo considera demonstrar a sua “sensibilidade para com as dificuldades financeiras e logísticas que o setor social e associativo enfrenta”, encarando a medida como um investimento estratégico no bem-estar das pessoas.
”As associações e as IPSS são o coração pulsante do nosso concelho. Sem o seu trabalho, a nossa rede de apoio social e a nossa dinâmica cultural seriam muito mais frágeis” expressa Jorge Santos, referindo que o incentivo financeiro atribuído às 18 entidades irá gerar “mais desporto para os jovens, mais cultura para as famílias e mais dignidade e apoio para os idosos e crianças”.
A autarquia compromete-se, face ao exposto, a manter uma política de proximidade, garantindo que “o dinamismo associativo continue a ser um fator de diferenciação e orgulho para todo o concelho”.
No passado dia 22 de março, comemorou-se o Dia Mundial da Água, criado por resolução das Nações Unidas e em vigor desde 1993, visando consciencializar...
“Se não vens acrescentar nada, nem venhas.”
A crítica (os “julgamentos”), em vez de nos acrescentar algo, é muitas vezes sentida como “balas que fazem...
SIGA FREITAS
Recentemente, temos sido fustigados por tempestades atrás de tempestades. Famílias veem os seus bens destruídos. O aeroporto fecha vezes demais. A Natureza,...
O envelhecimento da população tem consequências sociais, políticas e económicas de grande alcance para as sociedades. Este facto chamou a atenção da Organização...
A origem do homem está intimamente ligada a buracos, desculpem a forma brejeira, mas peço ao leitor que continue comigo. Saímos de um buraco, passamos...
Angustiado pelo actual estado de guerra política nacional, que destrói edifícios lógicos e de bom-senso com bombardeamentos de sentimentalismos bacocos...
Refleti bastante sobre este texto: se o escrevia ou se mantinha esta reflexão guardada para mim. Não pretendo fazer qualquer tipo de apreciação política...
Pois, boa pergunta! Agora, há que “engolir em seco” a mais recente trapalhada de Trump. Mais uma, diga-se, para juntar ao extenso rol de decisões desastrosas...
Há notícias que nos obrigam a uma paragem súbita. Não pela sua complexidade, mas pela sua simplicidade brutal. Refiro-me aos títulos que, recentemente,...
O ESPÍRITO DOS TEMPOS
Entre Setembro de 1814 e Junho de 1815, as potências que tinham derrotado Napoleão – a Áustria, a Prússia, a Rússia e a Inglaterra – às quais se juntaria...
Nos últimos anos, o setor da estética automóvel tem registado um crescimento significativo de tecnologias dedicadas à proteção da pintura. Entre elas, uma das soluções mais difundidas...
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje que prolonga até segunda-feira, 06 de abril, o ultimato para atacar as centrais elétricas...
Um motociclista ficou ferido na sequência de um acidente rodoviário ocorrido, esta noite, junto ao Centro Comercial Cancela Park, na entrada para a freguesia...
Uma jovem paraplégica foi hoje submetida a eutanásia em Espanha, a seu pedido, após quase dois anos de batalha judicial com o pai, que se opôs à decisão....
A atriz Daniela Ruah e a praia do Seixal, no Porto Moniz, fazem a capa da nova revista da Caras Viagem.
“Uma viagem à nossa linda Madeira, uma praia de...
As autoridades do Irão decidiram baixar para 12 anos a idade mínima exigida para integrar as milícias Bassidj, voluntários que patrulham as ruas do país,...
O juiz federal norte-americano responsável pelo caso do presidente venezuelano deposto Nicolás Maduro e da mulher, Cilia Flores, afirmou hoje que não os...
O parlamento rejeitou hoje, em votação final global, que a admissão de novos trabalhadores passasse a ter que ser comunicada até à véspera da produção...
O médico Vítor Almeida afirmou hoje que recusou liderar o INEM em 2024 devido à falta de garantias do Ministério da Saúde sobre o serviço de helicópteros...
Numa cerimónia realizada esta tarde, no Salão Nobre do Governo Regional, presidida por Miguel Albuquerque, foram assinadas as decisões de apoio a 139 projetos...
A Capitania do Porto do Funchal emitiu hoje avisos de mau tempo, vento forte e agitação marítima forte no arquipélago da Madeira, recomendando aos proprietários...