Apoio de 265 mil euros chega a 18 instituições da Ribeira Brava

Foram aprovados, esta quinta-feira, em reunião camarária, apoios a associações do concelho da Ribeira Brava, num investimento de 265 mil euros, por parte da Câmara Municipal.

Os contributos financeiros, destinados ao movimento associativo e Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), têm como objetivo dotar as entidades beneficiárias de meios para dar continuidade às suas atividades.

Neste sentido, o montante será distribuído entre 14 associações de caráter cultural, que receberão 190 mil euros, a par de quatro IPSS que atuam no município, a ser contempladas com 75 mil euros.

Jorge Santos, presidente da Câmara Municipal, deixa claro que este apoio surge como “um reconhecimento do trabalho de proximidade desenvolvido por estas entidades, que funcionam frequentemente como o primeiro pilar de resposta às necessidades da comunidade, seja através da prática desportiva, da preservação das tradições culturais ou do apoio direto aos mais vulneráveis”.

Com a atribuição desta verba, o executivo considera demonstrar a sua “sensibilidade para com as dificuldades financeiras e logísticas que o setor social e associativo enfrenta”, encarando a medida como um investimento estratégico no bem-estar das pessoas.

”As associações e as IPSS são o coração pulsante do nosso concelho. Sem o seu trabalho, a nossa rede de apoio social e a nossa dinâmica cultural seriam muito mais frágeis” expressa Jorge Santos, referindo que o incentivo financeiro atribuído às 18 entidades irá gerar “mais desporto para os jovens, mais cultura para as famílias e mais dignidade e apoio para os idosos e crianças”.

A autarquia compromete-se, face ao exposto, a manter uma política de proximidade, garantindo que “o dinamismo associativo continue a ser um fator de diferenciação e orgulho para todo o concelho”.