Miguel Albuquerque, à margem de uma visita a uma exploração de cana sacarina na Ponta do Sol, revelou que haverá, este ano, um aumento de 4 cêntimos no valor mínimo dos apoios à produção da cana.

Recordando que atualmente a Madeira conta com 11 mil produtores, o presidente do Governo Regional deu conta de que a produção anual está estimada entre as 9,9 e as 11 mil toneladas, de forma “a haver capacidade de resposta por parte dos engenhos”.

Mais lembrou o governante que, em 2015, o processamento da aguardente de cana rondava menos de 700 mil euros, sendo que no ano passado os engenhos venderam aproximadamente 5,7 milhões de euros. “Aumento exponencial do preço” que se deve, segundo o presidente, “à melhoria na qualidade do produto”.

“Temos feito um esforço de sensibilizar quer os engenhos, quer os apoios comunitários, no sentido de esta evolução ter repercussão nos produtores”, vincou o presidente do executivo madeirense.

Em 2023, o apoio ao produtor era de 36 cêntimos ao quilo, passando para 50 cêntimos em 2024 e atingindo, este ano, o valor mínimo de 54 cêntimos.