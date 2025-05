A manchete de hoje do JM informa que o Governo Regional vai avançar neste mandato com a obra que vai permitir a conclusão integral da via expresso na costa norte da Madeira. Os trabalhos devem avançar até 2029, revela ao JM a secretaria regional tutelada por Pedro Rodrigues.

A ligação entre o Arco de São Jorge e a Boaventura é uma promessa antiga. Os residentes de ambas as freguesias manifestam desilusão com a demora e realçam a importância do troço que vai finalizar o anel rodoviário regional.

A vitória do bicampeonato do Sporting foi ontem muito festejada no Funchal. A festa do título leonino teve grande impacto na Avenida do Mar, onde largas centenas de sportinguistas celebraram mais uma conquista.

Os NAPA representaram bem Portugal na final da Eurovisão, mas desta vez a emoção da música não se traduziu em votos. Portugal ficou em 21.º lugar. O festival foi ganho pela Áustria.

Hoje, há eleições em Portugal para a Assembleia da República. Há quase 11 milhões de eleitores.

“Meio milhão de euros para qualificar pessoas com deficiência”; “M1lhão sai na Madeira pela 15.ª vez; “Veículo roubado em Espanha recuperado no Funchal; e “Apoio aos medicamentos chega a quatro mil combatentes” compõem as restantes chamadas da Primeira Página de hoje do JM.

A edição de hoje traz o suplemento JM Domingo Motores.