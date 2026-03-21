ANAFRE defende reforço do papel das freguesias na área da Proteção Civil

O presidente da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, membro integrante da ANAFRE, participou esta sexta-feira, remotamente, na reunião ordinária mensal do Conselho Diretivo, num momento em que o reforço do papel das freguesias na área da Proteção Civil foi tema de debate.
A reunião ficou marcada pela defesa da ANAFRE quanto ao reconhecimento de competências formais de Proteção Civil às freguesias, visando “uma resposta mais eficaz, célere e próxima às populações em situações de emergência”. Mesmo impossibilitado de se deslocar presencialmente devido à inoperacionalidade do Aeroporto da Madeira, Pedro Araújo assegurou a participação nos trabalhos, acompanhando as matérias discutidas.
No Imaculado Coração de Maria, freguesia liderada por Araújo, no que a esta temática diz respeito, está em curso a criação da primeira Unidade Local de Proteção Civil do Funchal, um projeto pioneiro que pretende precisamente reforçar a capacidade de prevenção, preparação e resposta da localidade.
Refira-se que o autarca participou igualmente na primeira reunião do pelouro da Proteção Civil, Coesão Territorial e Capacitação Autárquica, um dos quatro em que está inserido.
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