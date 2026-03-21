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ANAFRE defende reforço do papel das freguesias na área da Proteção Civil

    ANAFRE defende reforço do papel das freguesias na área da Proteção Civil
Lígia Neves

Jornalista

Região
Data de publicação
21 Março 2026
10:08

O presidente da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, membro integrante da ANAFRE, participou esta sexta-feira, remotamente, na reunião ordinária mensal do Conselho Diretivo, num momento em que o reforço do papel das freguesias na área da Proteção Civil foi tema de debate.

A reunião ficou marcada pela defesa da ANAFRE quanto ao reconhecimento de competências formais de Proteção Civil às freguesias, visando “uma resposta mais eficaz, célere e próxima às populações em situações de emergência”. Mesmo impossibilitado de se deslocar presencialmente devido à inoperacionalidade do Aeroporto da Madeira, Pedro Araújo assegurou a participação nos trabalhos, acompanhando as matérias discutidas.

No Imaculado Coração de Maria, freguesia liderada por Araújo, no que a esta temática diz respeito, está em curso a criação da primeira Unidade Local de Proteção Civil do Funchal, um projeto pioneiro que pretende precisamente reforçar a capacidade de prevenção, preparação e resposta da localidade.

Refira-se que o autarca participou igualmente na primeira reunião do pelouro da Proteção Civil, Coesão Territorial e Capacitação Autárquica, um dos quatro em que está inserido.

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