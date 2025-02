A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa, destacou a importância das instituições no apoio às pessoas com Alzheimer durante a conferência “Partilha de saberes - Viver e Cuidar com Alzheimer”.

A governante destacou o trabalho das equipas técnicas das IPSS, que oferecem cuidados aos pacientes e às suas famílias, e reforçou que, além das políticas e leis, é necessário um envolvimento ativo e democrático dos cidadãos.

“É de sobeja relevância acrescer, à intervenção protagonizada pelas equipas técnicas especializadas e transdisciplinares das IPSS, que se dedicam a esta causa, aos doentes, às famílias, o contexto infraestrutural que dispõem para o efeito, conferindo a dignidade, a qualidade, a sensibilidade e o carinho que estas pessoas merecem”, corroborou.

Ana Sousa também realçou o esforço do Governo Regional em apoiar a população sénior, com foco na requalificação de respostas e promoção da dignidade e autonomia. Por fim, destacou o papel essencial das instituições de economia social na redução do impacto do Alzheimer.

“No esforço de corresponder a tais exigências, tem o Governo Regional promovido, através da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, os apoios efetivados pelo Instituto de Segurança Social da Madeira para que se possa requalificar a resposta e promover alterações e estratégias que garantam a dignidade e a autonomia dos cidadãos em idade sénior”, concluiu a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, vincando “o imprescindível contributo das Instituições da economia social, que têm vindo, progressivamente, a cooperar para minimizar o impacto, tanto a nível social como de saúde pública, deste tipo de demência”