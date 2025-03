A Praia Formosa foi alvo de uma operação de desassoreamento, da responsabilidade da Direção Regional do Ambiente e Mar, entidade gestora do Domínio Público Marítimo na Região.

“A intervenção teve como objetivo principal mover a carga sólida que se encontrava entre os tabuleiros que constituem o passeio marítimo e o areal” explica o diretor regional do Ambiente, Manuel Ara, em comunicado.

O responsável adianta que “a presença desse material poderia resultar em danos elevados nesta infraestrutura em tempos de maior agitação marítima, colocando em risco os seus utilizadores”.

Foi feito o “reperfilamento do areal, utilizando o material assoreado no local para esse efeito, através de uma ação de espalhamento”. esclarece a mesma fonte. Adicionalmente, foram retirados da zona de intervenção materiais resultantes de diversos desprendimentos da escarpa anexa à zona de intervenção, bem como outros materiais que poderiam representar perigo aos utilizadores da praia e do Passeio Marítimo. Entre estes, foram recolhidos diversos elementos em betão armado, bem como diferentes tipos de elementos metálicos e ainda elementos em madeira.