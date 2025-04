Seis jovens da Ribeira Brava, que frequentam o ensino superior foram homenageados, esta manhã, pela Câmara Municipal por se terem distinguido com médias iguais ou superiores a 18 valores.

Na ocasião, o presidente Ricardo Nascimento felicitou os alunos pelas notas e deixou uma palavra de agradecimento aos pais por incentivarem e apoiarem os jovens na formação académica. “O investimento que tem sido feito na educação, quer do vosso lado (pais) quer do nosso (autarquia) tem valido a pena porque o futuro está nas mãos de quem tem conhecimento e estar numa licenciatura ou mestrado com médias de 18 valores significa que tem havido muito trabalho e muita dedicação ao longo destes tempos”, disse.

Nascimento recordou a aposta na educação desde que assumiu a presidência da Câmara, em 2013. “Começámos por homenagear os melhores alunos do 1.º ciclo porque, na altura, a situação financeira não permitia ir mais além. Mas assim que foi possível, reativamos o apoio às bolsas de estudo para os universitários que estava congelado devido a dificuldades financeiras”, salientou.

Mais agradeceu o autarca o empenho dos alunos e o facto de levarem o nome da Ribeira Brava mais além através dos resultados obtidos, tendo desejado que se tornem “profissionais de sucesso” e que possam “contribuir para o desenvolvimento local, nacional e internacional”.

O Prémio de Mérito Universitário no valor de 250 euros foi atribuído a alunos das áreas de Bioquímica, Psicologia Clínica, Literatura, Ciência de Dados e Economia.