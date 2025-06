No passado dia 23 de maio, no âmbito das comemorações do Dia Europeu do Mar, que decorreram na Irlanda, na cidade de Cork, os alunos do 11.º ano da Escola Básica e Secundária com Pré-escolar e Creche Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, Diogo Abreu, Diogo Mendonça e Matilde Rodrigues, acompanhados pela docente Ângela Morais, receberam o prémio internacional da competição Blue Tech, promovida pela Comissão Europeia e na qual participaram 9 países, tendo sido Portugal vencedor, graças ao projeto “Resíduos de bananeira por um futuro mais sustentável”, desenvolvido pelos referidos alunos no presente ano letivo.

No evento estiveram presentes diversos representantes da Comissão Europeia, o Presidente da Câmara Municipal de Cork, entre outras entidades.

Os alunos e respetiva professora tiveram a oportunidade de conhecer um pouco da Irlanda, nomeadamente as cidades de Cork e Dublin.

A escola agradece ao Ciência Viva a divulgação e incentivo para a participação neste concurso, bem como todo o apoio logístico na organização da referida viagem.