Decorreram hoje as provas finais de português, a nível de Escola de Português, de Português Língua Não Materna, nível A2, de Português Língua Não Materna, nível B1, e de Português Língua Segunda, do 9.º ano de escolaridade (Ensino Básico), e os Exames Finais de Geometria Descritiva A e de Economia A, do 11º ano de escolaridade (Ensino Secundário).

A Prova Final de Português foi efetuada em 27 escolas, por 2248 dos 2258 alunos inscritos, registando-se dez faltas, o equivalente a 0,4% dos alunos inscritos.

A Prova Final a nível de Escola de Português foi realizada, em 23 estabelecimentos de ensino, pelos 123 alunos inscritos.

A Prova Final de Português Língua Não Materna, nível A2, foi efetuada em 20 escolas, por 52 dos 53 alunos inscritos, registando-se uma falta, o correspondente a 1,9% dos alunos inscritos.

A Prova Final de Português Língua Não Materna, nível B1, foi realizada, em 15 estabelecimentos de ensino, pelos 37 alunos inscritos.

A Prova Final de Português Língua Segunda foi efetuada numa escola pelo único aluno inscrito.

Já o Exame Final de Geometria Descritiva A foi efetuado em nove estabelecimentos de ensino, por 221 dos 253 alunos inscritos, registando-se 32 faltas, o correspondente a 12,6% dos alunos inscritos.

O Exame Final de Economia A foi realizado em 11 escolas, por 294 dos 342 alunos inscritos, registando-se 48 faltas, o equivalente a 14% dos alunos inscritos.