No âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, a turma 6 do 7.º ano de escolaridade da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZarco) convidou Alexandra Mendes, da Associação Ajuda Alimentar Cães, que esteve representada pela cadela Skye, para falar aos alunos do estabelecimento de ensino e fazê-los refletir sobre os direitos dos animais, a origem associação, formas de atuação e como podemos, enquanto parte integrante de uma sociedade, contribuir para a adoção de hábitos em prol do bem-estar animal.

A ação, organizada pela professora Carla Costa e dirigida aos alunos de algumas turmas do ensino básico (6.º 6, 7.º 4, 7.º 6 e 8.º 1), foi um sucesso, não só pela pertinência do tema como pelo facto de a palestrante convidada, Dr.ª Alexandra Mendes, ter muita experiência na matéria e, simultaneamente, um discurso muito adequado ao público-alvo, o que facilitou imenso a participação e respetiva interação dos jovens estudantes.

A presença da “mascote”, a cadela SKye, foi outra das mais-valias da ação de sensibilização, um verdadeiro atrativo extra e que possibilitou momentos de enorme afeto entre os discentes e a Skye.

A EBSGZarco agradece a disponibilidade da Dr.ª Alexandra Mendes para vir à nossa escola falar aos nossos alunos, assim como a toda a comunidade educativa, pelas contribuições/donativos angariadas e oferecidas à Associação Ajuda Alimentar Cães, que seguramente farão a diferença nos cães e gatos resgatados.