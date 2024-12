Numa cerimónia simbólica realizada ontem no Salão Nobre do Conservatório, o aluno Vítor Teixeira recebeu um cavaquinho brasileiro por parte do músico Pedro Cantalice.

“Este gesto ocorreu no âmbito da residência artística que o músico brasileiro realizou na Região com o patrocínio da Câmara Municipal do Funchal e o apoio do Conservatório – Escola das Artes da Madeira”, afiança nota à imprensa.