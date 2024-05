“Ele diz que eu disse, mas eu não disse isso”. Declarações de Albuquerque, esta manhã, a propósito de Nuno Morna (IL) ter vindo acusar Albuquerque de mentir a Ireneu Barreto, dando garantias “que a IL não iria bloquear estas propostas (Programa de Governo e Orçamento). Tal afirmação é falsa, pois não demos nenhuma garantia nesse sentido”.

Miguel Albuquerque visitou esta manhã, na qualidade de presidente, em gestão, do XIV Governo Regional, a empresa Audiram na Rua da Alfândega, no Funchal.

Visita que acontece três dias depois da noite eleitoral, que deu uma vitória muito curta ao PSD, que já tem, entretanto, firmado acordo com o CDS-PP, pese embora longe da maioria de base sólida de 24 deputados, ficando à mercê da restante direita.

Não, admira, portanto, que seja esse o assunto do momento, designadamente no que respeita à escolha do representante da República em indigitar Miguel Albuquerque como presidente do Governo, convidando-o a formar o executivo regional, o que terá lugar já está manhã, pelas 12h00, no Palácio de São Lourenço.

Além disso, a questão da sustentabilidade deste governo, se terá ou não condições para aguentar os quatro anos de legislatura, com condições para governar com estabilidade, é outra.