O presidente do Governo Regional disse hoje que tem mantido reuniões com os ministérios “mais importantes” do Governo da República, com vista a negociar o Orçamento do Estado para 2025, e que as posições “aproximam-se do que pretendemos”.

Numa visita à empresa 4000K, no Funchal, Miguel Albuquerque adiantou que ainda hoje manteve “reuniões online, e que as negociações envolvem ministérios como os da Coesão Territorial, das Finanças e da Presidência.