Albuquerque: Entraves nos reembolsos de viagens têm de ser resolvidos de uma vez

O presidente do Governo Regional espera que sejam resolvidos “de uma vez por todas”, os entraves colocados aos reembolsos no subsidio social de mobilidade aérea. Isto tendo em conta que a Inspeção Geral de Finanças voltou a colocar em xeque esta matéria.

Em resposta aos jornalistas, Miguel Albuquerque lembrou que “temos andado em ziguezague nesta questão, como há um mês, em que cessaram os reembolsos”, o que foi já resolvido em diligências efetuadas pelo secretário regional do Turismo.

Albuquerque disse que “ainda hoje”, Eduardo Jesus está a desenvolver esforços para desbloquear o problema.

Instado sobre se com.um governo PSD na República será mais fácil, Miguel Albuquerque disse que a garantia da mobilidade é um direito dos cidadãos e que os empecilhos burocráticos têm de ser ultrapassados.

Para o governante em gestão, esta situação se deve à “burocracia à portuguesa, uma centopeia com 100 patas sempre a tropeçar umas nas outras”.

Miguel Albuquerque falava à margem da visita que efetuou a um complexo habitacional devoluto da década de 80, junto ao Farol de São Jorge, em Santana, que será recuperado para receber quatro famílias.

É um investimento da Investimentos Habitacionais da Madeira, de cerca de 500 mil euros, cujas obras terão início no próximo mês e que visa ajudar a dar resposta aos casais do concelho à procura de casa, na abrangência do ‘’Renda acessível’.

Em Santana, e já no âmbito do PRR, estão a ser construídos mais 20 fogos habitacionais também a serem colocados para rendas acessíveis.

Serão 40 casais em Santana inscritos no programa que, a nível regional, conta com 613 inscrições.