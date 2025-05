Miguel Albuquerque acedeu a fazer um ligeiro comentário à aparente divisão que reina no JPP, por via da escolha para a autarquia de Santa Cruz. “Vem demonstrar que também tem pedrinhas nos sapatos”, disse, à margem do congresso nacional de estomatologia, que decorre entre hoje e amanhã no Funchal.

O presidente do PSD confirma que Savino Correia deverá ser o candidato - “foi convidado e está a refletir” - não tendo dúvidas de que é o candidato certo para conquistar a autarquia.

Albuquerque disse ainda que irá seguir a diretriz nacional, de apoio oficial a Marques Mendes para as presidenciais, mas lembrou que são eleições pessoalizadas, pelo que os militantes terão, naturalmente, liberdade de escolha.