Albuquerque diz que até ao fim de semana escolha do candidato na Ribeira Brava estará resolvida

O presidente do PSD/Madeira diz que a escolha do candidato social-democrata à Câmara Municipal da Ribeira Brava está “praticamente decidida”.

“Está praticamente decidido. Eu ontem já tinha fumo... Está quase. Eu já estava quase a deitar os papelinhos no fogareiro. Eu penso que até ao fim de semana fica decidido”, reagiu Miguel Albuquerque, à margem da visita a uma unidade hoteleira em Câmara de Lobos.

Questionado para qual dos candidatos que se perfilam estaria mais inclinado - se para Hélder Gomes ou para Jorge Santos -, Albuquerque respondeu que a sua inclinação é para encontrar “a unidade” no concelho.

“A ideia desde o início foi falar e auscultar os candidatos, falar com os agentes políticos do concelho, com os autarcas, com a sociedade civil, com os agentes económicos, no sentido de encontrarmos uma projeto de unidade”, afirmou.

Albuquerque sublinhou que não quer pôr em causa o “sucesso” dos mandatos de Ricardo Nascimento, “com brigarias, dissonâncias, que levam depois à estagnação”.

Dizendo que as pessoas já tiveram “eleições a mais e confusões a mais”, o presidente do PSD/M defendeu que agora é preciso as pessoas se entenderem porque “ninguém faz nada sozinho”.