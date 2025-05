O presidente do Governo Regional defendeu hoje ser fundamental que todos os madeirenses continuem a contribuir para o crescimento da Região.

Para Miguel Albuquerque, o crescimento tem tido reflexos “muito positivos no rendimento das famílias e dos trabalhadores, a todos os níveis, sobretudo, na redução do desemprego que está hoje no valor mais baixo dos últimos 21 anos”.

À entrada para a Sé do Funchal, onde decorre a eucaristia a São Tiago de Menor, protetor da cidade do Funchal, Albuquerque enfatizou a necessidade de prosseguir o crescimento económico, sem o qual “não há nada para distribuir por ninguém”, nem rendimentos para reforçar a “coesão social”. Neste dia, que também celebra o Dia do Trabalhador, o presidente do Governo Regional reconheceu que a falta de habitação é um “problema” na Região, mas destacou que está a ser feito um investimento “massivo” através do PRR, que será complementado com a ação das cooperativas da habitação, para disponibilizar mais casas para os mais desfavorecidos, classe média e jovens.

“Vamos fazer uma concertação muito forte”, de maneira a garantir imóveis “a 20 a 25%” mais baratos do que no mercado normal - acrescentou.

Albuquerque disse, por fim, que está a ser feito um esforço para subida dos salários mínimos e médios na Região. Esse esforço tem produzido efeitos, porque os salários, segundo o chefe do Governo, têm subido acima dos valores da inflação.