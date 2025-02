O presidente do Governo Regional visitou, esta manhã, a Escola Básica com Pré Escolar do Estreito de Câmara de Lobos, que foi alvo de obras de reabilitação, no valor de cerca de 1,5 milhões de euros.

Miguel Albuquerque destacou a política que o Governo Regional tem seguido na renovação do parque escolar da Região, agradecendo a compreensão de toda a comunidade com o decorrer das obras e das aulas.

O governante sublinhou que o investimento feito na educação é estratégico. “O que podemos dar às nossas crianças não são bens materiais, mas conhecimento”, frisou, depois de ter recordado “os excelentes resultados” das escolas da Região no relatório PISA.

Anabela Fernandes, diretora da escola, por seu turno, expressou a satisfação da comunidade escolar pela reabilitação do edifício, em prol dos alunos e dos profissionais, para além de se mostrar feliz por a escola passar a ter o nome no edifício.

Bruno Coelho, a representar a Câmara Municipal, destacou a importância da renovação do edifício para as crianças do concelho.

De salientar que a Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar do Estreito de Câmara de Lobos recebeu trabalhos de conservação e beneficiação profundos, que ficaram agora concluídos.

A cerimónia terminou com uma atuação musical de alunos da escola. Segundo a nota de imprensa da Presidência do Governo Regional, “aproveitando os trabalhos de conservação, foram efetuadas diversas intervenções de beneficiação, entre as quais a substituição integral dos vãos exteriores do edifício, através da colocação de caixilharia de vidro duplo e corte térmico, o que irá proporcionar um melhor conforto térmico para os utilizadores da escola. E foram também introduzidos equipamentos de segurança contra o risco de incêndios, bem como instalada sinalização de segurança. A empreitada incluiu ainda a recuperação dos pavimentos das salas de aula, a substituição das carpintarias e a remodelação das instalações e equipamentos sanitários. Foi criada ainda uma instalação sanitária para utentes com mobilidade reduzida. Destaque ainda para a construção de uma nova cobertura na parte frontal do edifício, permitindo, deste modo, que, nos dias de chuva, os alunos saiam do interior da escola e utilizem o seu exterior, respondendo assim a uma velha aspiração da comunidade escolar. No polidesportivo exterior, foi substituído o antigo pavimento ainda em betão, por um sistema multicamada de elevada elasticidade, apropriado para recintos desportivos e também substituída a vedação e iluminação do recinto. Colocaram-se igualmente novos equipamentos desportivos. No parque infantil exterior, foi aplicado um novo pavimento sintético em borracha, adequado a este tipo de espaço e colocados novos equipamentos lúdicos. A intervenção agora concluída, representa um investimento do Governo Regional de cerca de 1,46 milhões de euros (IVA incluído).