Albuquerque destaca a relevância da Madeira no contexto da proteção ambiental

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, encerrou a “Funchal Climate Week” destacando os investimentos realizados na região para enfrentar os desafios climáticos. “Fizemos investimentos de cerca de 700 milhões de euros através da Lei de Meios, em infraestruturas, recuperação de linhas de água e reflorestação, ações que continuam em curso”, afirmou Albuquerque.

O líder madeirense destacou ainda o papel da tecnologia e da digitalização na preservação ambiental. “A tecnologia é uma ferramenta essencial porque reduz o consumo de recursos. A desmaterialização permitiu condensar múltiplos equipamentos num único dispositivo, como o telemóvel, poupando toneladas de materiais”, explicou.

A Inteligência Artificial (IA) foi outro ponto sublinhado pelo presidente como uma aliada na mitigação dos efeitos das alterações climáticas. “A IA será fundamental para monitorizar e prevenir desastres ambientais. Há uma tendência para se olhar para esta tecnologia de forma negativa, mas temos de reconhecer o seu potencial na melhoria da qualidade de vida e no combate às mudanças climáticas”, declarou Albuquerque.

O presidente também enalteceu o papel da educação ambiental e a importância da sensibilização das novas gerações. “Temos uma geração muito mais consciente e educada para as questões ambientais. Desde o primeiro ciclo escolar, a temática ambiental é abordada de forma consistente”, frisou.

Além disso, Albuquerque destacou a relevância da Madeira no contexto da proteção ambiental. “O nosso arquipélago tem 80% do território sob estatuto especial de proteção, contribuindo significativamente para que Portugal atinja a meta europeia de 50% de proteção do território até 2030”, referiu.

A nível energético, o Governo Regional mantém uma aposta forte em fontes renováveis, com investimentos em energia hídrica, eólica e solar estão a acelerar”. É “objetivo atingir a autossuficiência energética baseada em fontes renováveis, apesar das dificuldades inerentes a RAM”, concluiu Albuquerque.