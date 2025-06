O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, reagiu esta quinta-feira às declarações polémicas proferidas pelo secretário regional do Turismo e da Cultura, Eduardo Jesus, na Assembleia Legislativa da Madeira, garantindo que o assunto está “esclarecido” e que mantém “total confiança política” no governante.

“Essa questão já está esclarecida pelo próprio secretário, que é perfeitamente claro quanto à sua posição. Acho que é uma posição correta, cordial e de respeito pela casa”, afirmou chefe do executivo regional, à margem da solenidade do Corpo de Deus, no Largo do Colégio, no Funchal.

Sem querer alimentar mais polémicas, o líder sublinhou que está focado na aprovação do Orçamento Regional e apelou a que situações como esta não desviem a atenção do essencial. “Neste momento, estou muito preocupado é com o orçamento e não vamos aproveitar situações destas, que são à partes do parlamento, e são situações que tenho assistido muitas vezes, e se vamos proceder ao escrutínio destas situações, isto vai ser muito complicado para a casa da democracia”, indica.

Albuquerque não normaliza as declarações de Eduardo Jesus, mas vinca que o secretário “pediu, e bem”, desculpas e garante manter confiança política no titular da pasta do Turismo e da Cultura.

Sobre a petição que já circula a pedir a demissão de Eduardo Jesus, o governante é perentório: “Quem faz a demissão do governo sou eu, como chefe do governo, e essas situações das redes sociais não vão determinar aquilo que é um bom governo. O secretário é um excelente governante, uma pessoa educada. A situação está esclarecida e vamos passar à frente que o que interessa é a aprovação do orçamento”, rematou.