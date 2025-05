Albuquerque critica Guido Gonçalves que “não põe os pés na concelhia” de São Vicente

Miguel Albuquerque não escondeu alguma irritação com as declarações de Guido Gonçalves, na sequência da notícia do JM que dava conta de algum desconforto dos militantes em São Vicente pela forma como o partido efetuou a sua escolha para as autárquicas no concelho.

Hoje, no Estádio da Madeira, assegurou que falou com todas as estruturas locais, ao contrário do que tinha referido o líder da concelhia social-democrata em São Vicente.

“O presidente da concelhia não põe os pés na concelhia há bastante tempo e nem vive sequer neste momento em São Vicente”, começou por frisar. O líder do PSD reitera, portanto, o que havia transmitido no passado sábado.

“Eu disse e volto a dizer que consultei os principais agentes autárquicos do concelho e vocês tiveram a confirmação, onde todos foram unânimes no apoio àquilo que era lógico, que é o atual vice-presidente, o Fernando Góis, que é uma pessoa popular, competente e que estava destinada a dar seguimento ao belíssimo trabalho que foi feito. Portanto, não vale a pena estar a arranjar confusões onde elas não existem”, sublinhou.

Na Ribeira Brava, depois de alguma celeuma, o ambiente também parece desanuviado e o candidato, vinca, será anunciado “dentro de pouco tempo”.

“Ainda tenho de falar com eles, ainda não falei, mas acho que houve bom senso, a indicação que eu tenho é que se chegou a um acordo”, notou, louvando o “esforço de ambos”, Jorge Santos e Hélder Gomes, “no sentido de encontrarmos uma plataforma de entendimento que favorece o concelho”.