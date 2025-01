“A CDU esteve hoje na Freguesia de São Jorge, concelho de Santana para denunciar mais uma das mentiras do Governo de Miguel Albuquerque no que diz respeito à resposta de Cuidados Continuados e Estruturas Residenciais para Idosos”, refere documento endereçado à imprensa.

“No decurso da iniciativa o dirigente da CDU, Ricardo Lume denunciou que «O Governo Regional de Miguel Albuquerque continua a enganar a população com falsas promessas.

Miguel Albuquerque prometeu no início de 2023 que ate ao final desse ano estaria em funcionamento a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, na antiga Escola de 2º e 3º Ciclos de São Jorge, que teria a capacidade para 72 utentes, mais uma promessa que ficou por cumprir.

Em junho de 2024 a Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude informou que tinha rececionada - no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) - uma candidatura para o projeto ‘São Jorge Living Care, visando a criação de 36 novas vagas numa nova Estrutura Residencial para Pessoas Idosas a ser construída na antiga Escola de 2º e 3º Ciclos de São Jorge com a previsão de estar em funcionamento em setembro de 2025, ou seja não só o Governo Regional não cumpriu a promessa de garantir o funcionamento de um Lar de Idosos em São Jorge até final de 2023 como entregou a infraestrutura a um privado, que reduziu em metade a capacidade de receber utentes, empurrou para setembro de 2025 o funcionamento do Lar de Idosos, mas a menos de 9 meses da data previstas as obras ainda nem começaram.»

Ricardo Lume concluiu afirmando que «As falas promessas de Miguel Albuquerque começam a ser crónico, e velhas promessas surgem com nova roupagem, mas no fundamental fica tudo na mesma, quando estamos com centenas de pessoas com altas clínicas no SESARAM que necessitam de uma resposta social, que apesar das promessas não existem, pois o Governo Regional prefere entregar os cuidados continuados e as estruturas residenciais para idosos aos privados, transformando esta resposta social num negócio, em vez de optar por uma gestão pública que garanta efetivamente a resposta social adequada às necessidades dos madeirenses e porto-santenses.

Não podemos continuar com um Governo Regional que governa com base na mentira e nas falsas promessas.

A CDU vai continuar a dar voz ao descontentamento da população e a denunciar as mentiras de Miguel Albuquerque e do seu Governo”, é sustentado.