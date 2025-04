À chegada à cerimónia de tomada de posse do novo Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque destacou o compromisso com os madeirenses: “É uma responsabilidade no sentido de cumprir aquilo que foi sufragado pela população.”

Questionado sobre a estabilidade do novo Executivo, disse ter “quase a certeza que esse objetivo será cumprido”. “Nós precisamos de estabilidade para manter o crescimento económico e manter a região em progresso”, concluiu.