O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará amanhã, às 11h30, em São Gonçalo, no Campus da Proteção Civil, para comemorar os 43 anos do Serviço Regional da Proteção Civil.

No momento, está prevista a apresentação da estratégia para 2025/2027.

Está contemplada, ademais, a assinatura de dois protocolos com a Escola Nacional de Bombeiros e o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, fortalecendo a cooperação regional e nacional.

O evento incluirá uma demonstração prática do helicóptero do SRPC, IP-RAM, em operações de busca e salvamento.