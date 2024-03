O presidente do Governo Regional entende que Luís Montenegro “tem de apresentar uma solução de governo, o que não depende apenas de Luís Montenegro”, mas de negociações com vários partidos.

Miguel Albuquerque reforçou que o resultado das eleições foi uma realidade de difícil manutenção da estabilidade”, mas é necessário para o país ter governo, programa e orçamento. “ O país não pode estar a duodécimos”, afirmou, salientando que a sociedade está à espera de que haja diálogo porque quer que “haja pacificação. Portugal precisa de um governo estável e que execute as medidas para o progresso do país”.

Questionado sobre se a AD devia negociar com Chega, Albuquerque respondeu que “neste momento o Chega é um ator imprescindível no quadro político. Não podemos ignorar essa realidade”. E, tendo Montenegro assegurado que não vai estabelecer acordos, “é bom que cumpra”.

Escusando se a dizer o que faria no lugar do líder nacional do PSD, o responsável alertou que é preciso encarar o momento com realismo. “Houve mudanças na sociedade”, disse o também líder do PSD Madeira, lembrando que na terra de Cavaco Silva, o Chega ganhou. Um idoso que não consegue ser atendido num centro de saúde há mais de ano, exemplificou, e acabou por votar no chega “é o tipo de realidades que temos de olhar”

Miguel Albuquerque falava as jornalistas na visita à obra de construção de uma estrutura residencial para idosos, da Associação de Socorros Mútuos 4 de setembro de 1862, que ficara concluída em agosto de 2025 e terá capacidade para 44 camas.