Miguel Albuquerque agradeceu hoje ao comandante do RG3 toda a disponibilidade e colaboração com a Região, bem como enalteceu a forma como o coronel João Bernardino, que esteve na Quinta Vigia para apresentar cumprimentos de despedida, desempenhou a sua missão ao longo destes dois anos.

O presidente do Governo Regional salientou que essa colaboração foi muito além da normal missão do Exército, tendo também tido papel relevante na área da solidariedade e da ajuda humanitária, para além do apoio no combate aos fogos florestais.

Miguel Albuquerque fez ainda questão de desejar a João Bernardino votos de que a próxima missão a desempenhar pelo militar seja cumprida, pelo menos, com a mesma eficácia que o militar desempenhou nestes anos em que esteve na Região, a comandar o RG3.