Agricultura: Candidaturas ao Pedido Único começam no dia 17

As candidaturas ao Pedido Único começam no próximo dia 17, lembrou hoje a secretária regional Agricultura Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, presente na abertura da XXXIV Exposição Regional da Anona, que decorre no Faial.

“São apoios muito importantes e que não são distribuídos sem regras. Têm regras muito apertadas sendo por isso fundamental a correta identificação da pessoa que pede o apoio e o parcelar” afirmou a governante que salientou também o trabalho conjunto entre os técnicos da direção regional e os produtores.

A disponibilização da mecanização agrícola para todos os agricultores que solicitem este apoio foi outro dos assuntos referidos como sendo mais um meio de ajuda a este importante sector.

Antes da visita pelos stands, Rafaela Fernandes assistiu a uma palestra sobre a ‘Polinização e tratamentos na cultura da anona’. Uma iniciativa que classificou como sendo importante para que o produto final seja cada vez melhor.

Além de Filipe Freitas, o técnico da direção regional que abordou a polinização, Nuno Barros, gerente da GESBA, abordou o tema da comercialização dos produtos sub tropicais e importância desta empresa na comercialização e complementaridade para o setor agrícola da Madeira, nomeadamente no que diz respeito ao aumento de rendimento ao produtor.

De referir que a ‘Festa da Anona’ é uma iniciativa da Casa do Povo local e conta com o apoio da Secretaria Regional de Agricultura Pescas e Ambiente.

O programa começa às 11h00, com a missa na igreja paroquial, seguida de um concerto pela Banda Filarmónica do Faial. Às 13h00 atua o Grupo Folclórico e uma hora depois a festa é animada por Roni de Melo.

Miguel Albuquerque, e demais entidades convidadas, é esperado no evento, às 15h00, para fazer a entrega dos prémios aos agricultores.

A animação prossegue, às 15h30, com João Quintino e com os ‘Amigos da Música’. A exposição encerra às 19h00.