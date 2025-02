AFARAM promove consultas de psicologia e apoio educativo gratuitos a jovens dos seis aos 18 anos

A AFARAM - Associação de Familiares e Amigos do Doente Mental da Região Autónoma da Madeira anuncia que, a partir de março do presente ano, passará a prestar, a título gratuito, consultas de psicologia e apoio educativo para crianças e jovens, entre os seis e os 18 anos, às segundas e quartas-feiras, com necessidade de marcação prévia).

Esta iniciativa surge no âmbito do novo projeto piloto da associação, denominado Porto Seguro, financiado pelo Prémio BPI Fundação La Caixa Capacitar.

“O Porto Seguro nasce da crescente necessidade de suporte emocional e educacional a crianças e famílias que enfrentam desafios na sua vida quotidiana”, explica a AFARAM

“O acesso a apoio psicológico e educativo tem-se revelado essencial para o bem-estar e o desenvolvimento harmonioso das crianças. Com esta resposta, a AFARAM reforça o seu compromisso com a comunidade, garantindo que mais famílias tenham acesso a serviços fundamentais para a saúde mental e o progresso educativo das crianças”, conclui.

Para mais informações ou para agendamento de consultas, os interessados podem contactar a AFARAM através do contacto telefónico (291 643 412) ou via email (portoseguro@afaram.pt).