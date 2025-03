O coordenador regional do Partido ADN - Alternativa Democrática Nacional, e cabeça de lista às Legislativas Regionais de 23 de março, alertou na iniciativa desta manhã para o isolamento com que o Curral das Freiras se debate.

Durante a ação de campanha, o ADN - Madeira contactou diretamente a população local e recolheu as suas preocupações, especialmente em relação ao isolamento geográfico causado por derrocadas, aluviões e incêndios, que bloqueiam as entradas e saídas da freguesia. Um dos principais anseios da população é a construção de um túnel rodoviário ligando o Curral das Freiras ao Jardim da Serra, uma proposta que tem sido “negligenciada pelos governos regionais anteriores”, conforme consideração do ADN.

“Constatamos que um dos grandes desejos destes “Curraleiros” seria a construção de um túnel rodoviário que permita a ligação entre o Curral das Freiras e o Jardim da Serra de forma a conseguirem ter uma alternativa de ligação em casos de emergência, promessa essa que se mantém na gaveta dos sucessivos governos regionais, razão pela qual o ADN - Madeira comprometeu-se que em caso de eleição para a ALRAM, iremos propor que esse projecto avance neste próximo mandato, pois trata-se de uma prioridade há muito esquecida pelos partidos políticos eleitos”, refere Miguel Pita em comunicado à imprensa.