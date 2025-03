O partido ADN defende “medidas restritivas ao uso de telemóveis dentro das salas de aula para melhorar a qualidade do ensino e o bem-estar dos alunos” e diz que “cabe às famílias decidir que medidas tomar fora desse contexto”.

Em comunicado alusivo a esta proposta, o partido liderado por Miguel Pita, entende que “a escola tem a responsabilidade de esclarecer os pais sobre os efeitos negativos do uso excessivo de telemóveis e promover um ambiente de aprendizagem mais produtivo”.

“O uso abusivo de telemóveis prejudica a concentração dos estudantes, reduzindo o desempenho escolar em média 30%. Além disso, pode causar ansiedade, dependência digital e isolamento social. Os professores também enfrentam dificuldades para manter a disciplina e garantir um ambiente adequado ao ensino”, considera o ADN.

As “regras claras” propostas pelo ADN, passam por “estabelecer directrizes rigorosas que proíbam o uso de telemóveis dentro das salas de aula, garantindo um espaço focado na aprendizagem”, a promoção de campanhas educativas para alunos, pais e professores sobre os impactos do uso excessivo de telemóveis e o uso equilibrado do telemóvel, através da promoção de iniciativas que ensinem os jovens a usar a tecnologia de forma saudável e responsável.

“A educação deve estar em primeiro lugar! Com o apoio de todos, podemos construir um ambiente escolar mais produtivo e preparar melhor os nossos jovens para o futuro”, conclui o ADN.