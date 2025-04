O ADN, em comunicado, diz ter a consciência que o serviço militar obrigatório é um tema que suscita bastante discussão. “Em muitos países, é considerado uma forma de assegurar a defesa nacional e promover valores como disciplina e patriotismo. No entanto, há críticas, especialmente sobre a obrigatoriedade e os impactos na vida pessoal e profissional dos jovens”, evidencia.

João Abreu “mesmo tendo ficado em situação de reserva” apoia a reintrodução do serviço militar obrigatório em âmbito nacional e regional “para formar homens e mulheres com disciplina, patriotismo e respeito pelas autoridades e hierarquias, complementando a educação dos pais e o ensino dos professores com uma componente de coesão social e disciplina”.

O ADN quer ainda relembrar que “não podem cair no esquecimento os Antigos Combatentes devemos garantir que todos os Antigos Combatentes, independentemente de terem estado na frente de combate ou não, recebam os mesmos direitos, benefícios e privilégios, pois todos defenderam o país por muitos anos”.

“Legalmente como os militares não podem se expressar em protestos, greves ou manifestações, o ADN decidiu, novamente, representá-los para lembrar o seu papel fulcral, nas ações de socorro em desastres naturais incêndios e ou eventualmente no âmbito da defesa do nosso território. Assim como os agentes de segurança, os militares também têm também a necessidade de verem ser reconhecidos o seu papel na sociedade com salários mais adequados à realidade económica atual e condições de trabalho para desempenhar suas funções com dignidade, algo que não acontece há muito tempo como é o caso da situação dos equipamentos, armamentos, viaturas e até da Marinha é obsoleta, não podemos esquecer que são aqueles equipamentos que defendem a nossa costa e Zona Económica Exclusiva. Em vez de Oferecer a outros países em guerra, o governo deveria investir mais e melhor na Defesa Nacional”, lê-se no comunicado.

Posto tudo isto, o ADN entende que o serviço militar obrigatório seria “um complemento didático complementar na formação dos militares, pois o exército pode lhes proporcionar uma componente de Disciplina e Responsabilidade; Educação Moral e Cívica; coesão social; Habilidades Práticas e acima de tudo atribui valores de Cidadania e Urbanismo”.

“O serviço militar obrigatório tem diversos prós e contras, concomitantemente com o que foi supra referenciado o ADN foca-se em dois: a Defesa Nacional como forma de garantir um contingente de cidadãos treinados para a defesa do país em caso de conflitos e Eficácia Didática a formação militar inclui a educação moral e cívica, promovendo valores como patriotismo, respeito às autoridades e hierarquias. gerando senso de dever e compromisso com a sociedade”, remata o partido.