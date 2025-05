Foi pela voz do candidato Bruno Sousa, que ocupa o quarto lugar da lista apresentada pela Madeira, que a AD – Coligação PSD/CDS apelou, neste domingo, em Santana, a todos os Madeirenses e Porto-Santenses para que, no próximo dia 18 de maio, esta candidatura reforce a sua representação parlamentar na Assembleia da República, de modo a que, no parlamento nacional, seja por essa via reforçada a defesa intransigente da Região e o trabalho que vinha sendo concretizado nos últimos onze meses.

Um apelo que o candidato fez questão de realizar em Santana, sublinhando que o seu compromisso e o compromisso da sua candidatura é com toda a população da Região, independentemente do local onde esta resida, seja na costa Norte, no Funchal, na costa Sul ou no Porto-Santo, até porque as matérias pelas quais se propõe a trabalhar na República são transversais e têm impacto direto na vida de todos os cidadãos e no futuro da Região, entendida como um todo.

“Aquilo que pretendemos é reforçar a nossa representação parlamentar e temos o exemplo do que fizemos ao longo destes últimos onze meses, nos quais conseguimos fazer aprovar muito do que era importante para a nossa Região”, vincou, nesta oportunidade, Bruno Sousa, lembrando que ainda existem muitos dossiês pendentes que precisam de ser resolvidos na próxima Legislatura e que, por isso mesmo, é essencial que os Madeirenses e Porto-Santenses votem, expressivamente, dando mais força àqueles que estão e que estiveram, sempre, ao seu lado, não apenas a dar voz às suas reivindicações como, também, a fazer parte da resolução dos seus problemas.

“É necessário termos um Governo da República da AD, com Luís Montenegro e é importante, também, termos mais deputados eleitos por esta coligação PSD/CDS, porque assim teremos mais força para conseguirmos viabilizar as nossas propostas, que são de interesse para todos nós”, rematou o candidato, reforçando, assim, os seus apelos ao voto útil no próximo dia 18 de maio.