É hoje o arranque da quinta edição das Jornadas Madeira, promovidas pelo JM. A primeira sessão decorre esta manhã, entre as 10h00 e as 12h30, na Escola Secundária Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava.

O evento marca o regresso deste espaço de debate público sobre o poder local, com a participação de autarcas. O balanço do atual mandato e as propostas para os próximos quatro anos estarão em destaque.

Acompanhe em direto através do canal NaMinhaTerra: