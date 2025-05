Bom dia!

O mês de abril foi o mais ‘negro’ deste ano nas estradas madeirenses. Registaram-se 296 acidentes, dos quais resultaram perto de 100 feridos e uma morte. Maio também não começou da melhor forma, com o falecimento de um ciclista no Funchal. No total, houve 1.149 sinistros rodoviários nos primeiros quatro meses do ano, uma média de dez por dia.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca que 75% dos voos do helicóptero foram para treinos. A equipa helitransportada do Serviço Regional de Proteção Civil realizou 32 missões em 2025. A maioria para efeitos de treino e formação. Em cinco ocasiões o helicóptero foi ativado no resgate de pessoas e três para o ataque a incêndios rurais.

Saiba ainda que Lidl assegura que a aposta na Madeira “continua a ser relevante” e que Região projeta plataforma para gestão dos reembolsos no âmbito do subsídio de mobilidade.

Idoso ferido em casa sem assistência durante quase 24 horas é outro assunto de relevo nesta edição que destaca o podcast JM. Corvo vai brilhar no palco do ‘Madeira Soundscape’. Artista madeirense, que se distingue no meio do hip hop regional, atua na FNAC do MadeiraShopping na próxima sexta-feira.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira!