Bom dia! É quinta-feira!

* A abertura do ‘Fórum Jovem – 12.º ano e Depois?!!’ acontecerá por volta das 9h30. O evento, organizado pela Câmara Municipal do Funchal, irá decorrer no edifício do Colégio dos Jesuítas, com a presença da vereadora Helena Leal, com o pelouro da Juventude e Educação.

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* A 8.ª edição da Expo-Tropical arranca hoje e decorre até domingo, 27 de abril. O evento é organizado pela Casa do Povo de Santa Maria Maior, e acontecerá no Cais 8, na Praça do Povo. A abertura está prevista para as 17h00 e contará com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

* O Teatro Municipal Baltazar Dias recebe, na véspera da celebração da Revolução dos Cravos, o concerto ‘Abril em Fado’, interpretado pelo grupo FATUM, da Académica da Madeira. A atuação é às 20h00 e assinala os 50 anos das primeiras eleições livres em Portugal.

* A sede da Casa do Povo de São Roque do Faial será hoje palco dos Concertos ‘Pereiros em Flor’, que contarão com a participação da Tunacedros, a Orquestra de Bandolins da Casa do Povo local, da Tuna Amadis de Gaula e da Orquestra de Bandolins de Câmara de Lobos. Os concertos têm início às 20h30.