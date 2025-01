A segunda fase de candidaturas ao Sistema de Incentivos à Digitalização das Pequenas e Médias Empresas (PME) da Região Autónoma da Madeira, “+DIGITAL”, está a decorrer desde o dia 21 de janeiro e prossegue até ao dia 21 de fevereiro de 2025.

Esta medida, gerida pelo Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE, IP-RAM), insere-se na componente “C16-Empresas 4.0” do Plano de Recuperação e Resiliência da Região Autónoma da Madeira (PRR-RAM) e visa apoiar projetos de transformação digital, inovação organizacional e sustentabilidade ambiental das empresas madeirenses.

Com uma dotação global de 6,5 milhões de euros, o financiamento é assegurado em 5,5 milhões de euros provenientes do PRR-RAM e um milhão de euros pelo Orçamento da Região.

O apoio é atribuído com base numa taxa de 50% sobre as despesas elegíveis, podendo ser majorado em mais 10% para micro e pequenas empresas que invistam na aquisição ou desenvolvimento de ativos corpóreos e incorpóreos diretamente relacionados com o investimento na transição digital.

À semelhança da 1ª fase, o IDE, IP-RAM promoverá uma sessão online, agendada para o dia 28 de janeiro (terça-feira), às 15:00 horas. Esta iniciativa tem como finalidade divulgar o sistema de incentivos e esclarecer eventuais dúvidas sobre o processo de candidatura e elegibilidade dos projetos. Reconhecendo a importância de envolver a comunidade empresarial, o IDE, no âmbito da ativa colaboração que mantém com diversas associações empresariais e ordens profissionais – nomeadamente a ACIF, AJEM, AICTPS, AEPS, Ordem dos Economistas, Ordem dos Contabilistas Certificados e Madeira Parques Empresariais – endereçou um convite aos seus membros e associados, incentivando a participação na sessão.

As candidaturas devem ser submetidas através do formulário disponível no portal recuperarportugal.gov.pt/candidaturas-prr