“79% da população da Madeira não quer nada consigo”, lembra Jaime Filipe a Cafôfo

Também Jaime Filipe Ramos já se pronunciou no debate do Programa do Governo, com o líder da bancada do PSD a lembrar a Paulo Cafôfo que “79% da população da Madeira não quer nada consigo”.

Mais, “o seu desespero era tanto que até aceitava que fosse o JPP a liderar o governo”, lembrando que era isso que Élvio Sousa proclamava após a audiência com Ireneu Barreto.