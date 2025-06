Mais de 600 crianças do Primeiro Ciclo e do Pré-Escolar do Município da Ribeira Brava estiveram hoje em festa no Centro Desportivo da Madeira para assinalar o Dia da Criança. O programa desenvolvido pela Autarquia incluiu uma demonstração das Brigada Cinotécnicas da PSP e da GNR, uma peça de teatro com a Vanusca e as Amigas da Pequenada, banho de espuma proporcionado pelos Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol e aulas de Body Balance, Combate e Dance com o PT Luís Ascensão.