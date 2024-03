Bom dia!

São cada vez mais os madeirenses que mantêm um segundo emprego. Entre 2021 e 2023, a Direção Regional de Estatística contabilizou um acréscimo de 1.700 indivíduos com duas atividades remuneradas, a maioria no setor ‘Serviços’. No total, são 129.500 os residentes empregados, cerca de 59% da população.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca os Livros, que resistem ao mundo digital. Os hábitos de leitura persistem apesar dos avanços digitais. No ano passado, foram requisitadas 52.445 obras literárias nas bibliotecas públicas da Região, cujas estantes preservam cerca de 315 mil livros.

Saiba ainda que plano de recuperação suspende venda do Café Relógio. Há uma proposta de compra que ascende a quase dois milhões de euros. Mas o negócio espera por decisão judicial.

Nesta edição, não perca um Antes e Depois de um Campo que saiu do mar para a serra em Santa Cruz. O recinto desapareceu a “bem do desenvolvimento”, refere Savino Correia, ex-autarca. Mas Saturnino Sousa, líder do Santacruzense, lembra a “localização privilegiada” que desonerava o emblema.

Destaque também na Primeira Página para uma formação. ‘Proteção de Dados’ regressa em regime online.

Nas Ocorrências, a história de um homem que acabou preso após concretizar 20 roubos.



