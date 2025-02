A Gala Michelin Portugal 2025, que está a decorrer esta noite, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, acaba de atribuir à Região mais um motivo de orgulho, desta feita com 5 Restaurantes Recomendados, todos localizados no Funchal.

Ákua, Audax, Avista Ásia, Gazebo e Oxalis são os cinco restaurantes madeirenses premiados nesta categoria que ‘galardoou’ um total de 13 espaços das regiões do Alentejo, Algarve e Madeira.