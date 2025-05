São 35, os expositores que participam no ‘Calheta Green Market’, o qual decorre no próximo fim de semana (24 e 25 de maio), na Praceta 24 de Junho. A divulgação do programa desta iniciativa aconteceu esta manhã no salão nobre da Autarquia, onde foi adiantado que dos 35 expositores, 10 são do concelho.

A iniciativa, com entrada livre, pretende valorizar os artesãos e os produtores locais, fomentar práticas sustentáveis e promover a economia circular, conforme fez questão de salientar Carlota Gouveia, da Falésia Atelier, responsável pela organização do evento que merece o patrocínio do Município da Calheta.

Marisa Santos, do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), destacou o orgulho da instituição em associar-se a esta iniciativa, sublinhando o papel fundamental da economia circular e da preservação ambiental.

Já a vice-presidente da Autarquia, Doroteia Leça, reforçou que esta “é mais uma oferta diversificada no concelho”, surgindo em boa hora, como uma resposta a uma lacuna existente, oferecendo por esta via uma oportunidade de dar visibilidade àquilo que de bom se faz na Calheta, através dos seus artesãos, agricultores e não só.

O programa arranca no sábado às 14h00 com uma sessão de sensibilização a cargo da Loja Solidária da Santa Casa da Misericórdia da Calheta. Seguem-se momentos de música ao vivo com os 1+ONE (14h30) e Tiago Sena (17h00), um workshop de artesanato em palha de milho com Madalena Andrade (16h00) e uma atuação do DJ Vasco (19h00), que se prolongará até às 21h00.

No domingo, as atividades iniciam-se às 11h00 e incluem um workshop sobre hortas sustentáveis com Emanuel G., da Leroy Merlin Funchal (11h30), showcooking com foco na alimentação anti-inflamatória por Sara Aguiar (16h00), e uma conversa sobre segurança no verão (17h00). A música estará a cargo de Andrea & Cesar (14h00) e Micaela Setim (17h30), encerrando o evento às 19h00.

Durante os dois dias haverá ainda eco-atividades com brinquedos de madeira (Picapau Eventos), rastreios básicos de saúde com a ‘Green Health’ e ‘Madeira Quality Care’. Os visitantes encontrarão ainda um ponto de recolha solidária de roupa, calçado e brinquedos, podendo os interessados contribuir também com donativos para a Liga Portuguesa Contra o Cancro.