O desperdício de medicamentos é o tema que faz manchete na edição de hoje do JM. Em ano e meio foram recolhidas na Madeira cerca de 28 toneladasde medicamentos não utilizados e no primeiro semestre do anopassado foram prescritas mais de um milhão de receitas.

Em ‘Perdidos e Achados’, o Jornal dá a conhecer ao leitor a Fajã das Éguas, na Serra de Água. ‘Celeiro abandonado’ é o destaque para esta reportagem num lugar bucólico, outrora fértil em agricultura e atualmente votado ao abandono. Estrangeiros começam a valorizar os palheiros para casas de férias.

‘DataRede chega a Portalegre’ outra notícia em destaque, para ler em Economia. Empresa regional conquista mais 1.700 lugares deestacionamento. Cidade alentejana junta-se a Setúbal,Beja, Matosinhos, Peso da Régua, Lamego, Sever doVouga, São João da Madeira e aos municípios açorianosde Ponta Delgada, Vila Franca do Campo, Ribeira Grande,Angra do Heroísmo e Praia da Vitória.

O PSD tem a lista para as eleições regionais quase fechada. Saiba nesta edição quem são os ‘eleitos’ de Miguel Albuquerque.

’Funchal tem a maior taxa de esforço do País’ é outro tema em foco. De acordo com o portal Idealista, a capital madeirense ostentava, no fecho de 2024, um esforço financeiro de 91% no arrendamento, igual a Lisboa, e 102% na compra, mais 1% que Faro.

Estes são os títulos da primeira página, mas há mais para ler no interior do seu JM, que hoje é também acompanhado do JM Comes e Bebes, tendo como tema principal as leguminosas.

Bom domingo, boa leitura.