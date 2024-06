2.341 alunos realizaram esta segunda-feira as provas de aferição de Português

2.341 dos 2502 alunos inscritos realizaram esta segunda-feira, dia 3 de junho, as provas de aferição do Ensino Básico de Português e de Português Língua Segunda, do 8.º ano de escolaridade.

Isso mesmo anunciou a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, que destaca uma participação total de 93,6%.

Mais realçou que a prova de aferição de Português Língua Segunda foi efetuada, numa escola, pelo único aluno inscrito.

“O processo decorreu de forma tranquila”, notou ainda.