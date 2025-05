2024: Comparticipação na área da cardiologia superior a um milhão de euros

Em 2024, a comparticipação de cuidados de saúde prestados na área da cardiologia, na Região, ao abrigo de acordos com a medicina privada, ultrapassou um milhão de euros, segundo o IASAÚDE.

No mês em que se celebra o Coração, o Conselho Diretivo do Instituto de Administração da Saúde, IP, RAM (IASAÚDE, IP-RAM) visitou dois dos principais prestadores aderentes ao acordo de faturação na área da cardiologia, o Centro do Coração e a Clínica Espaço do Coração.

A presidente, Rubina Silva, procurou deste modo encetar contactos no âmbito da revisão do financiamento da saúde, que está a decorrer para a especialidade de cardiologia.

De acordo com um comunicado do IASAÚDE alusivo a estas visitas, o valor alcançado no ano passado, representa um aumento de cerca de 8% comparativamente ao valor processado em 2023.

No ano passado, foram prestados mais 33.600 cuidados, correspondentes a mais de 28.400 requisições, que abrangeram mais de 18.800 utentes. Em todos estes parâmetros verificaram-se aumentos relativamente ao ano anterior. Mais 5% nos cuidados prestados, mais 6% nas requisições e mais 6% no número de utentes beneficiados, adianta a fonte.

Já neste ano, e mais concretamente no primeiro trimestre, o valor conferido, em termos de comparticipação, ascendeu aos 277 mil euros.

A cardiologia conta com nove prestadores com acordo para a prestação de cuidados de saúde.

Esta área é também apoiada através dos reembolsos. Neste contexto, em 2024, foram processados mais de 2.700 atos, correspondentes a mais de 49,9 mil euros.

Em 2025, e até 13 de maio, tinham sido processados 350 atos, num montante global de mais de sete mil euros.