Bem-vindos à Bósnia!’. Foi com este cartão de visita que o conhecido chef Ljubomir Stanisic, natural da antiga Jugoslávia (atual Bósnia e Herzegovina) deu entrada, ontem, ao jantar ‘À Mesa no Castanheiro’.

O restaurante Tipografia, do Castanheiro Boutique Hotel, foi o palco do evento gastronómico.

Com lotação esgotada, precedido de um beberete, com Rosé dos Villões (criação de António Maçanita e Nuno Faria), no terraço da unidade hoteleira, com vistas desafogadas para o mar e para a serra.