“A 16 de maio de 2008 foi aberto oficialmente o Centro de Convívio de São Roque do Faial, nas instalações da Casa do Povo, para os idosos da nossa freguesia. Desde essa data, o referido centro, tem funcionado normalmente todos os dias úteis. Neste momento estamos com 15 idosos a frequentar esta valência, sendo este o número máximo de utentes permitido pela Segurança Social”, começa por referir nota à imprensa remetida por aquela entidade que acrescenta: “Passados estes anos o balanço é extremamente positivo, o que aliás é refletido nas imensas atividades que o Centro de Convívio tem desenvolvido”.

“Para organizar as várias atividades ao longo do ano a nossa Casa do Povo conta com o apoio de diversas instituições onde se destaca o Instituto de Segurança Social da Madeira, a Câmara Municipal de Santana, a Junta de Freguesia de São Roque do Faial, a Associação Desportiva de São Roque do Faial e a Associação Santana Cidade Solidária.

As comemorações do 17.º Aniversário do Centro de Convívio de São Roque do Faial decorrerão na próxima sexta-feira, 16 de maio, a partir das 14:30 horas, na sede da Casa do Povo. Teremos uma tarde recreativa com a atuação do Grupo Mulheres da nossa Terra da Casa do Povo do Imaculado Coração Maria e do Grupo de Tocares e Cantares “Camponeses” da Casa do Povo de São Roque do Faial”, é informado.